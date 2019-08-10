​При Путине действует центр по зачистке военные следов на Донбассе и Сирии

В РФ существует секретный центр "ГлавНИВЦ" (организация, подведомственная управлению делами президента России), которая отвечает за зачистку следов военных следов на Донбассе и в Сирии.

Об этом сообщает "Медуза".

"Очень много задач решалось не за деньги для всевозможных силовиков - ФСО, ФСБ, МВД, министерства обороны. Основной клиент в смысле госденег и серьезности задач - Минобороны. Приходилось получать третью форму допуска. И разведчики военные у нас обитали", - рассказал бывший разработчик ГлавНИВЦ (его слова подтверждают два других уволившихся из центра).

По словам очевидца, в перечень обязанностей секретной организации входит отслеживание оплошностей наемников и устранять их.

"Вот заявили мы, что в Сирии или Донбассе нет российских военных - а они же есть. И приходится наперегонки с Bellingcat искать по геолокации все посты, где какой-нибудь российский военный, дурак, с ружьем в окопе сфотографировался", - рассказывает бывший аналитик центра.

"Очень серьезная борьба шла за отсрочку того момента, когда Штаты узнают про существование ГлавНИВЦ. Потому что все понимали, что за этим последует: детальное изучение всех (сотрудников предприятия) через соцсети", - продолжает собеседник.

На спутниковых снимках территории Украины нейросети ГлавНИВЦ научились находить танки (примеры распознавания тяжелых вооружений приведены на сайте ГлавНИВЦ).

"А однажды Минобороны попросило рассчитать, как авария на какой-то одной украинской электростанции скажется на всей электросети страны. То есть если мы "отключаем" в одном месте, не случится ли [от перераспределения мощностей] веерное отключение целого ряда электростанций?",- вспоминает бывший сотрудник центра.

Результаты решения этой задачи сохранились в закрытой презентации ГлавНИВЦ под названием "Опыт решения аналитических задач, основанных на больших массивах данных".

Один из слайдов посвящен "моделированию и прогнозированию последствий нарушения функционирования объектов инфраструктуры"; расчеты произведены на примере Украины.

Как сообщал "Апостроф", в сети опознали еще одного боевика из России, который принимал участие в войне на Донбассе.