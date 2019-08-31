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Протестующие в Гонконге изучают опыт Майдана: впечатляющие фото

суббота, 31 августа 2019, 09:57
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В Гонконге состоялся просмотр фильма "Зима в огне" о событиях на Майдане, который собрал несколько сот человек.

Фото опубликовал Alex Vitauskas в Facebook.

"Гонконгобандеровцы решили довести Лаврова с Захаровой до инфаркта. Во всех районах Гонконга протестующие устроили просмотр документального фильма от Netflix "Зима в огне". Того самого, о Майдане в Украине", - пишет он.

Напомним, лента о протестах на Майдане "Зима в огне" попала в окончательный список 5 претендентов на престижную премию "Оскар" в категории полнометражных документальных фильмов, о чем объявила Американская академия кинематографических искусств. Церемония награждения состоялась 28 февраля 2016 года в Лос-Анджелесе.

Подробнее о фильме читайте в материале "Апострофа": Политики на Майдане пиарились, а мой фильм о потрясающих людях, — режиссер "Зимы в огне".

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