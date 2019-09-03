NASA показало впечатляющее видео урагана "Дориан" из космоса

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видеозапись, как выглядит ураган "Дориан" из космоса.

Видео было выложено на канале NASAв YouTube.

Так, была зафиксирована огромная белая воронка, которая растянулась на сотни миль.

В подписи к видео было указано предупреждение об опасности для мест, куда движется ураган. Также было отмечено, что "Дориан" будет самым опасным в истории Багамских островов.

"Камеры за пределами МКС запечатлели 1 сентября ураган Дориан с высоты 260 миль в 12:16 по Восточному времени, когда он вспыхнул над Атлантическим океаном над северными Багамскими островами. Буря, которая движется в западном направлении с устойчивыми ветрами со скоростью 180 миль в час, является опасным ураганом 5 категории, несущим самые сильные ветры в истории северо-западных Багамских островов. Ожидается катастрофический ущерб островам Абакос и Гранд Багама. Прогнозируется, что Дориан подойдет к восточному побережью Флориды, прежде чем в конце этой недели отправится на юго-восточное побережье США", - отметили в NASA.

Также были опубликованы видеоролики с ураганом "Дориан", снятые американскими военными. В ролике показан подлет к эпицентру стихии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ряде штатов США ввели режим чрезвычайной ситуации четвертой категории из-за приближения урагана "Дориан". Во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине принято решение об эвакуации жителей. Также в отдельных городах местные власти ввели комендантский час и запретили продажу алкоголя.