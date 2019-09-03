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NASA показало впечатляющее видео урагана "Дориан" из космоса

вторник, 03 сентября 2019, 01:24
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Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видеозапись, как выглядит ураган "Дориан" из космоса.

Видео было выложено на канале NASAв YouTube.

Так, была зафиксирована огромная белая воронка, которая растянулась на сотни миль.

В подписи к видео было указано предупреждение об опасности для мест, куда движется ураган. Также было отмечено, что "Дориан" будет самым опасным в истории Багамских островов.

"Камеры за пределами МКС запечатлели 1 сентября ураган Дориан с высоты 260 миль в 12:16 по Восточному времени, когда он вспыхнул над Атлантическим океаном над северными Багамскими островами. Буря, которая движется в западном направлении с устойчивыми ветрами со скоростью 180 миль в час, является опасным ураганом 5 категории, несущим самые сильные ветры в истории северо-западных Багамских островов. Ожидается катастрофический ущерб островам Абакос и Гранд Багама. Прогнозируется, что Дориан подойдет к восточному побережью Флориды, прежде чем в конце этой недели отправится на юго-восточное побережье США", - отметили в NASA.

Также были опубликованы видеоролики с ураганом "Дориан", снятые американскими военными. В ролике показан подлет к эпицентру стихии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ряде штатов США ввели режим чрезвычайной ситуации четвертой категории из-за приближения урагана "Дориан". Во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине принято решение об эвакуации жителей. Также в отдельных городах местные власти ввели комендантский час и запретили продажу алкоголя.

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