В поисках гуманоидов и Лох-Несского чудовища: конспирологи готовят новую громкую акцию

Национальное Королевское общество спасения на воде (RNLI) всерьез обеспокоилось масштабной акцией по поиску Лох-Несского чудовища, запланированной на 21 сентября.

Об этом сообщает BBC.

Британские спасатели выяснили, что на мероприятие в соцсети подписалось уже 18 тысяч человек и еще 38 тысяч – высказали свой интерес относительно поисков.

Идею акции организаторы позаимствовали у авторов инициативы "Взять штурмом зону 51", согласно которой тысячи людей призывали отправиться в Неваду, США и выяснить, что находится на указанном военном объекте.

Служба RNLI предупреждает, что поиски чудовища на озере Лох-Несс могут быть опасными, поскольку озеро очень глубокое и холодное (около 6 градусов). Спасатели отметили, что не смогут справиться со спасением такого количества людей в случае ЧП.

Как сообщал "Апостроф", ранее палеонтологи из Оксфордского музея естественной истории нашли останки доисторического животного, который жил 430 млн лет назад и назвали его в честь чудовища Ктулху.