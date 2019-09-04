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Лукашенко похвастался тайным подарком от Илона Маска: подробности

среда, 04 сентября 2019, 03:08
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со школьниками в Минске похвастался подарком от генерального директора компании Tesla Илона Маска.

Об этом сообщают беларуские СМИ.

"У меня есть электрическая машина - Tesla. Я иногда ее тестирую - Маск подарил. И есть у меня еще электромотоцикл, который Минский завод уже выпускает", - сказал Лукашенко.

Отмечается, что ранее не было известно о каких-либо встречах беларуского лидера и американского бизнесмена. Кроме того, Лукашенко так и не уточнил, какая именно у него модель электромобиля.

На новость бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось фото, как президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с юными девушками собирает арбузы, это вызвало волну шуток.

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