США увели из-под носа Путина важного шпиона: названо его имя

Сотрудник управления делами президента России, Олег Смоленков, который пропал в 2017 году в Черногории, мог быть шпионом США.

Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщает CNN.

Как отмечается, осенью 2017 году сообщалось, что сотрудник Управделами президента России Олег Смоленков с супругой и тремя детьми отправились в отпуск в Черногорию и исчезли. Уголовное дело по статье "Убийство" было возбуждено 6 сентября.

Чиновник Смоленков за время своей карьеры в госорганах работал секретарем в посольстве США в Вашингтоне, в аппарате правительства России, а в 2010 году Медведев присвоил Смоленкову чин государственного советника РФ третьего класса.

Журналисты утверждают, что Смоленков был шпионом, а его "исчезновение" – операцией ЦРУ по "эксфильтрации" (выводу) своего агента, которого могли раскрыть. CNN также утверждает, что агент подвергся риску якобы из-за действий президента США Дональда Трампа, который делился с россиянами секретными данными разведки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", топ-менеджер одного из предприятий российской корпорации "Ростех" Александр Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя по запросу США из-за обвинений в шпионаже.