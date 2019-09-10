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В Конгрессе США наградили известного иранского оппозиционера

вторник, 10 сентября 2019, 15:41
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В Конгрессе США известному иранскому оппозиционеру Резазаде Али Реза вручили награду Freedom Defenders Award 2019.

Это произошло во время 6-й международной конференции "Иран против войны: следующий шаг — конституционная революция".

Мероприятие, посвященной демократическому преобразованию Ирана, было организовано Национальным иранским конгрессом (NIC, оппозиционная к иранскому режиму организация, выступающая за его смещение и дальнейшее демократическое преобразование страны).

Награду Резазаде, который является первым вице-президентом NIC, вручил член Конгресса США, герой и участник военных действий на Ближнем Востоке, приближенный к действующему президенту США Дональду Трампу— Дэн Крэншо.

Награда, которой был удостоен Резазаде, свидетельствует о его огромном вкладе в достижение мира и перемен на всем Ближнем Востоке, и, в частности, в сфере борьбы с терроризмом и восстановления демократии в Иране.

Подробности читайте в материале: Трамп освободит Иран от террористов - Али Реза Резазаде.

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