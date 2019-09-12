Ядерное ЧП в России: американская разведка раскрыла новые детали провальных испытаний

В разведке США сообщили, что российская ракета "Буревестник" с ядерной установкой после шести неудачных запусков, будет готова в течение нескольких лет.

Об этом пишет американское издание CNBC.

По сообщению разведки, Кремль не добился успеха во время предыдущих испытаний ракеты, однако уже назначает новые.

Обновленные сроки появились на фоне взрыва в Архангельской области России, в результате которого погибли пять человек. Согласно сведениям разведки США, взрыв 8 августа произошел во время миссии по поднятию "Буревестника" со дна.

"Оружие испытывалось четыре раза в период с осени 2017 года по февраль 2018 года, каждый из которых приводил к аварии", — пишет издание.

В разведке США отметили, что самый длинный испытательный полет длился более 2 минут - ракета пролетела 22 мили, потеряла контроль и упала.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США выдвинули версию, что смертельный радиационный инцидент в Архангельской области мог произойти во время испытания прототипа ракеты с ядерной установкой "Буревестник".