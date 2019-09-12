RU  UA  EN

четверг, 12 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

12 сентября

16:10
Санкции ЕС против России продлены: названы сроки
16:10
Обиделись за "зеленых человечков": стало известно, как в Раде наказали депутата партии Порошенко
15:51
Известный украинский футболист вляпался в громкий скандал с полицией: видео
15:50
Свитолина - Путинцева: онлайн видео трансляция
15:44
Скандал с ликвидацией Киевского патриархата: у Филарета показали интересный документ
15:33
На курорте Кирилловка в небе заметили "инопланетян": опубликовано видео
15:21
Роспуск ЦИК: появились подробности о новом составе комиссии
15:11
ГБР нагрянуло с обыском в "Укроборонпром": названа причина
15:08
Много пива и никакого секса: самые старшие двойняшки Британии покорили сеть секретом долголетия
15:02
Боевики ЛНР передали Украине более 50 человек: опубликованы фото
14:51
Известная журналистка рассказала, кто в Украине зарабатывает грязные деньги на больных раком: фото
14:46
Новинский предложил возобновить соцвыплаты на оккупированной части Донбасса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ядерное ЧП в России: американская разведка раскрыла новые детали провальных испытаний

четверг, 12 сентября 2019, 12:15
переглянути новину українською

В разведке США сообщили, что российская ракета "Буревестник" с ядерной установкой после шести неудачных запусков, будет готова в течение нескольких лет.

Об этом пишет американское издание CNBC.

По сообщению разведки, Кремль не добился успеха во время предыдущих испытаний ракеты, однако уже назначает новые.

Обновленные сроки появились на фоне взрыва в Архангельской области России, в результате которого погибли пять человек. Согласно сведениям разведки США, взрыв 8 августа произошел во время миссии по поднятию "Буревестника" со дна.

"Оружие испытывалось четыре раза в период с осени 2017 года по февраль 2018 года, каждый из которых приводил к аварии", — пишет издание.

В разведке США отметили, что самый длинный испытательный полет длился более 2 минут - ракета пролетела 22 мили, потеряла контроль и упала.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США выдвинули версию, что смертельный радиационный инцидент в Архангельской области мог произойти во время испытания прототипа ракеты с ядерной установкой "Буревестник".

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Трамп освободит Иран от террористов - Али Реза Резазаде

Уже не торт: почему Украину не должно волновать участие России в "Большой семерке"

Путин - домой: на чем сошлись мировые лидеры во время саммита G7

Добро пожаловать, Russia: как Запад заигрывает с Путиным на глазах Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: