Разведка США назвала ракету, устроившую ядерное ЧП в России

Взрыв в Архангельской области мог произойти во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник".

Об этом со ссылкой на данные разведки США сообщает The New York Times.

О ракете "Буревестник" российский президент Владимир Путин впервые рассказал в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года.

Путин отмечал, что новое оружие представляет собой "низколетящую малозаметную крылатую ракету", которая несет ядерную боевую часть, имеет неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. Путин подчеркивал, что она неуязвима для всех существующих и перспективных систем – как ПРО, так и ПВО.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", опасная утечка радиации, которая произошла во время взрыва в Северодвинске могла быть также спровоцирована испытаниями пусковой установки для гиперзвуковой ракеты "Циркон".