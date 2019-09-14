На крупнейших в мире нефтяных заводах произошли пожары со взрывами: жуткие видео

В ночь на субботу, 14 сентября, на двух нефтеперерабатывающих заводах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошли масштабные пожары: власти страны говорят о теракте.

Об этом сообщает Reuters.

Официальный представитель МВД сообщил, что пожары локализованы, начато расследование инцидента. По информации властей, атаки были совершены при помощи беспилотников.

Кто именно стоит за атакой, не сообщается. Регулярные атаки с помощью БПЛА против объектов в Саудовской Аравии осуществляют йеменские повстанцы-хуситы.

Отмечается также, что пожар не повлиял на мировые цены на нефть, поскольку рынки были закрыты на выходные по всему миру.

Владельцы называют один из горевших заводов крупнейшим в мире по переработке сырой нефти. В феврале 2006 года террористы-смертники из "Аль Каиды" уже предпринимали неудачную попытку атаковать завод.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 10 сентября в международном аэропорту "Борисполь" вспыхнул мощный пожар.