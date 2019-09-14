Впервые в истории: астрономы заявили о странном поведении одной из черных дыр

Астрономы узнали о странном поведении черной дыры, которая находится в центре галактики GSN069 на расстоянии около 250 миллионов световых лет от Земли.

Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature.

Черная дыра каждые 9 часов посылает к Земле яркий поток рентгеновских лучей. Такой феномен ученые наблюдают впервые в истории изучения космоса. Черная дыра является активной и поглощает материю. В процессе смены яркости, материя нагревается и испускает определенное количество света, пока не скрывается за горизонтом событий.

По словам астрономов, гигантские черные дыры регулярно мерцают, но настолько быстрые и повторяющиеся изменения яркости, наблюдают впервые.

Ученые следят за необычным феноменом с декабря 2018 года. Они выдвинули версию, что в аккреционном диске дыры есть какая-то щель или нестабильность, из-за которой материя попадает в черную дыру регулярно в определенный момент цикла.

Согласно другой версии, какой-то объект в окрестностях черной дыры циклически разрушает диск. Не исключено, что такое поведение связано с другими черными дырами.

Как сообщал "Апостроф" ранее, Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) показало изображение карликовой галактики UGC 685.