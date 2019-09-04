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Похожа на пчелиный рой: астрономы сделали фото галактики в созвездии Рыб

среда, 04 сентября 2019, 04:33
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Фото: 3dnews

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) показало изображение карликовой галактики UGC 685.

Об этом сообщает 3dnews, публикуя фото необычной галактики.

Галактика располагается в созвездии Рыб (Pisces) на удалении приблизительно 15 млн. световых лет.

На опубликованном снимке галактика UGC 685 выглядит как облако светил. При этом, она не имеет четко выраженной структуры. Сами звезды можно сравнить с роем насекомых.

Отметим, что карликовые галактики — это небольшие галактики, состоящие из нескольких миллиардов звезд. Для сравнения: сам Млечный Путь насчитывает, по разным оценкам, от 200 до 400 млрд звезд.

Как сообщал "Апостроф", ранее космический телескоп сделал удивительное фото далекой галактики.

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