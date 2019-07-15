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Идеально: боец ВСУ поставил сеть на уши, исполнив популярный челлендж

понедельник, 15 июля 2019, 07:42
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Военнослужащий ВСУ Егор Акулинин опубликовал в сети видео участия в популярном челлендже, однако сделал это по-своему.

Ролик он разместил на своей странице в Facebook.

Так, боец принял участие в популярном интернет-челлендже, который предполагает открутить крышки от пластиковой бутылки ударом ноги с разворотом - Bottle Cap Challenge. Но Акулинин на Донбассе сделал это другим способом - он открыл крышку с помощью дула зенитной установки ЗУ-23-2.

В сети пользователи с восторгом отреагировали на своеобразный челлендж военного.

Отметим, что в челендже засветились такие известные личности - актер Джеймс Стэйтем и боец Конан Макгрегор. Он набрал популярности в интернете в середине июня. Флешмоб запустил боец MMA из Казахстана Карен Пашикян.

Как сообщал "Апостроф", Ирина Морозюк, жена бывшего капитана "Динамо" Николая Морозюка, приняла участие в нашумевшем флешмобе Bottle Cap Challenge, в котором известные и не очень люди открывают бутылку ударом ноги. Ирина изменила подход к челленджу, открыв бутылку грудью

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