Не только голуби и вороны: в ЦРУ рассекретили данные о животных-шпионах

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало бумаги, касающиеся программы подготовки животных для проведения шпионских миссий в СССР в годы холодной войны.

Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает AFP.

В частности, в опубликованных бумагах содержится информация о тестировании кошек, собак, дельфинов и птиц. Большое внимание уделялось тренировкам дельфинов, которые могли осуществлять диверсии и помогать шпионить за советскими атомными подводными лодками. В рамках проектов Oxygas и Chirilogy ЦРУ выясняло, можно ли обучить дельфинов размещать взрывчатку на судах, расставлять гидроакустические буи в советских портах или сопровождать подводные лодки, чтобы собирать их акустические характеристики.

Как отмечается, особое внимание уделялось птицам: голубям, совам, воронам и ястребам. ЦРУ привлекало орнитологов, чтобы найти птиц, которые регулярно проводили часть года рядом с Шиханами (Саратовская область РФ), где находится военно-химический полигон. Указывается, что американская разведка рассматривала птиц в качестве "живых датчиков", на основе пищи которых можно было бы выяснить, испытаниями каких веществ занимается СССР. В начале 1970-х ЦРУ изучало использование хищных птиц и ворон для доставки подслушивающих устройств, а также для получения фотоснимков.

Кроме того, у американской разведки был план, связанный с голубями. На сайте ЦРУ размещена фотография голубя с привязанной к нему маленькой камерой. В ходе тестирования на птиц навешивали такие устройства, с ними они должны были перемещаться между определенными точками в СССР, однако результаты исследования оказались неоднозначными. В документах указано, что направить голубей планировалось на верфь в Ленинграде, где строились атомные подводные лодки. При этом не уточняется, была ли в итоге предпринята попытка осуществить операцию.

Как отмечает агентство, ни одна из программ, описанных в рассекреченных документах, не продвинулась далеко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России впервые выложили в открытый доступ секретные документы о пакте Молотова-Риббентропа, который был заключен между СССР и Германией 23 августа 1939 года в Москве.