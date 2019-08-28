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​Связана с ЦРУ: в сети раскрыли интересные детали биографии будущего министра финансов

среда, 28 августа 2019, 15:34
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Нынешний министр финансов Украины Оксана Маркарова, которая в новом Кабмине может получить должность, связана с Центральным разведывательным управлением США.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Шаурма Зеленского".

"Маркарова является выходцем из организации Chemonics International, которая является крупнейшим получателем финансирования USAID в мире. Это такая мегакорпорация, работающая в любых сферах – от развития здравоохранения до свержения недемократических режимов (у них даже есть где-то презентация, где они приводят более 10-ти примеров смен власти в разных странах, как свою заслугу). Причиной такой успешности организации, особенно в вопросе получения госфинансирования, является то, что она курируется ЦРУ и является официальным прикрытием для их сотрудников в других странах", - уверяют авторы канала.

По словам авторов канала, знакомство Маркаровой с "координатором сети агентов ЦРУ" в Восточной Европе Балашем Ярабиком помогло ей сделать успешный старт карьеры.

"Судя по рассказам, именно для обеспечения контроля над экономикой Украины и пролоббировано в прошлом году ее назначение, а в этом году оно закреплено уже при новом президенте", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали возможный состав нового Кабинета министров Украины.

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