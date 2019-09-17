Северокорейские моряки расстреляли российских пограничников: первые подробности

В Японском море группа моряков из Северной Кореи напала на российских пограничников, были ранены трое человек.

Об этом пишут российские информационные издания со ссылкой на информацию ФСБ РФ.

По сведениям российских журналистов, северокорейских моряков было около 50 человек.

"Северокорейские матросы напали на российских пограничников в Японском море. Трое сотрудников ранены. Всего нападавших было больше 45 человек", - заявили в СМИ.

Также согласно сообщениям прессы, нападавшие занимались браконьерским промыслом, и были вооружены. Часть из них удалось задержать, были арестованы две шхуны и 11 мотоботов.

"Они занимались браконьерством, орудовали на двух шхунах и 11 мотоботах. Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана. На борту есть оружие", - сообщили журналисты.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники ФСБ РФ задержали двух украинцев на административной границе с оккупированным Крымом.