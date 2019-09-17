RU  UA  EN

вторник, 17 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 сентября

18:35
Называют маньяком: появились фото и данные о мужчине, убившем студентку в Тернополе
18:23
В сети разгорелся скандал из-за видео, посвященного матери Зеленского: подробности
18:21
Германия сделала важное для Украины заявление по "Северному потоку-2"
18:17
Российская топ-чиновница похвасталась необычным отдыхом: сеть взорвалась шутками, фото
18:12
Потерял ногу, но вернулся на фронт: сеть впечатлило видео с бойцом ВСУ на Донбассе
18:04
​Украина резко отреагировала на провокацию Кремля в ООН
17:50
В Харькове изнасиловали студентку на пустыре: в полиции рассказали о преступнике
17:46
От Тарантино до Бората: названы 100 лучших фильмов XXI века
17:39
Офицер ВСУ одним фото показал, какое будущее ждет оккупированный Донбасс
17:39
Нардеп требует от НАБУ остановить коррупцию в "Центрэнерго"
17:30
Украинский боксер проведет чемпионский бой с опытным мексиканцем: названы дата и место
17:28
Вышел первый трейлер фильма-номинанта на "Оскар" от Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Северокорейские моряки расстреляли российских пограничников: первые подробности

вторник, 17 сентября 2019, 17:14
переглянути новину українською

В Японском море группа моряков из Северной Кореи напала на российских пограничников, были ранены трое человек.

Об этом пишут российские информационные издания со ссылкой на информацию ФСБ РФ.

По сведениям российских журналистов, северокорейских моряков было около 50 человек.

"Северокорейские матросы напали на российских пограничников в Японском море. Трое сотрудников ранены. Всего нападавших было больше 45 человек", - заявили в СМИ.

Также согласно сообщениям прессы, нападавшие занимались браконьерским промыслом, и были вооружены. Часть из них удалось задержать, были арестованы две шхуны и 11 мотоботов.

"Они занимались браконьерством, орудовали на двух шхунах и 11 мотоботах. Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана. На борту есть оружие", - сообщили журналисты.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники ФСБ РФ задержали двух украинцев на административной границе с оккупированным Крымом.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Трамп освободит Иран от террористов - Али Реза Резазаде

Уже не торт: почему Украину не должно волновать участие России в "Большой семерке"

Путин - домой: на чем сошлись мировые лидеры во время саммита G7

Добро пожаловать, Russia: как Запад заигрывает с Путиным на глазах Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: