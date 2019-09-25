Под землей на глубине 170 километров нашли неизвестное ранее вещество: опубликованы фото

Канадские ученые из Альбертского университета нашли неизвестный ранее минерал.

Об этом сообщает Live Science.

Неизвестное вещество было обнаружено внутри алмаза, который нашли в ЮАР. Гибрид алмаза и минерала темно-зеленого цвета образовался на глубине около 170 километров.

Кристалл назвали гольдшмидтитом в честь геохимика Виктора Морица Гольдшмидта. Он содержит высокую концентрацию ниобия, калия, лантана и церия. Это не характерно для веществ, образовавшихся в земной мантии. В основном они содержат большое количество железа и магния.

Фото: Nicole Meyer/University of Alberta

Толщина мантии Земли примерно три тысячи километров, поэтому изучить ее процессы и состав затруднительно. Поэтому, подобные включения внутри алмазов очень ценные для науки и помогут лучше понять химические реакции под земной корой.

Как сообщал "Апостроф", ученые из Университетского колледжа Лондона нашли ответ на вопрос, как на Земле из неживой материи зародилась жизнь.