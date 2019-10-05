Эпидемия "Черной смерти" в Европе: историки раскрыли новые данные о "родине" чумы

Ученые выяснили, что масштабная эпидемия бубонной чумы, охватившая Европу в середине XIV века пришла из российского Поволжья - с территории современного Татарстана.

Об этом сообщает BBC News.

В результате исследования останков жертв эпидемии и реконструкции генома десятков образцов чумной палочки (Yersinia pestis) немецкие ученые подтвердили эту теорию.

Ведь, отследив мутации в ДНК бактерии, археологи и генетики совместно смогли восстановить хронологию эпидемии и понять, откуда появилась болезнь. От чумы пострадали десятки миллионов людей, а повторные вспышки заболевания продолжались вплоть до конца XVIII века.

Таким образом, наиболее ранний образец чумной палочки, от которого возникли более поздние штаммы, обнаружили под российской Казанью, на территории города Лаишев.

Попутно выяснилось, что в разгар эпидемии (ее пик пришелся на 1346-1353 годы) генетический код чумной палочки совсем не изменился. Анализ останков погибших от чумы жителей Сен-Лорана, Барселоны, Лондона и Осло показал, что все они умерли от Yersinia pestis с идентичным геномом.

А вот позже бактерия продолжила эволюционировать и в какой-то момент "потеряла" часть ДНК, ответственный за высокую вирулентность, то есть способность вызвать заражение снизилось, и заболевание пошло на убыль.

Однако именно вторая эпидемия заболевания стала самой губительной - ее жертвами стали, по разным данным, до 60% населения европейского континента.

Первая задокументированная вспышка "Черной смерти" произошла в 1346 году в низовьях Волги и причерноморском регионе. За следующие семь лет эпидемия охватила почти всю территорию Европы. Оттуда чума перекинулась на Ближний Восток и север Африки.

Напомним, что бактерия Yersinia pestis, которая вызывает чуму, по-прежнему живет среди популяций грызунов - в Азии, Африке, Америке и в Восточной Европе.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве зафиксирована первая смерть от опасной болезни.