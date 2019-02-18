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В Киеве зафиксирована первая смерть от опасной болезни

понедельник, 18 февраля 2019, 15:34

В Киеве в результате осложнений, вызванных заболеванием корью, скончалась 57-летняя женщина.

Об этом со ссылкой на заведующую кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольгу Голубовскую сообщает "Укринформ".

Умершая лечилась в Александровской больнице, однако осложнения кори оказались смертельными. Как отмечается, это первый случай смерти от данной инфекционной болезни в столице.

"На днях в Александровской больнице зафиксирован смертельный случай кори. Скончалась 57-летняя женщина. Осложнениями были тяжелая пневмония и подозрение на ТЭЛА (тромбоэмболию легочной артерии - ред.). Это - первый случай в больнице, и в Киеве", - сказала профессор Голубовская.

Напомним, подробнее о вспышке кори в Украине читайте в материале "Апострофа": Грипп и корь атакуют украинцев: почему власть не пойдет на объявление эпидемии.

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