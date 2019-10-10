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Нобелевскую премию по литературе получила писательница с украинскими корнями: что о ней известно

четверг, 10 октября 2019, 15:25
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Фото: iz.ru

Польская писательница Ольга Токарчук, получившая в четверг, 10 октября, Нобелевскую премию по литературе, выросла в семье выходцев из Украины.

Об этом известно из официальной биографии лауреатки.

Бабушка будущей писательницы жила на Тернопольщине и в свое время вышла замуж за поляка.

Ольга Токарчук закончила общеобразовательный лицей им. Норвида в городе Кетш и факультет психологии Варшавского университета. В студенческие годы как волонтер работала с психически больными лицами. После окончания университета работала психотерапевтом в Валбжихе.

Писательница придерживается леволиберальных взглядов, является членом Партии зелёных и входит в редколлегию журнала «Политическая критика». Дебютировала сборником стихов. В 1993 году вышел её первый роман «Путь людей книги». Роман «Бегуны» принёс ей самую престижную в стране литературную премию «Нике» (2008). В 2018 году этот же роман был удостоен Международной Букеровской премии. Токарчук стала первой польской писательницей, получившей эту престижную награду.

Как раньше сообщал "Апостроф", комитет Нобелевской премии назвал имена лауреатов по литературе за 2018 и 2019 годы. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке.

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