Трамп отправит Путину посла, который выгнал из США дипломатов РФ

В Белом доме подтвердили назначение послом в России заместителя госсекретаря США Джона Салливана, отличившегося в скандале с высылкой российских дипломатов.

Об этом сообщается в распространенном заявлении администрации президента США.

Занимая должность заместителя госсекретаря США, Салливан руководил взаимодействием с Россией по вопросам борьбы с терроризмом и стратегической безопасности. По неофициальным сообщениям, именно он сыграл ключевую роль в высылке российских дипломатов после инцидента с отравлением в 2018 году бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Англии.

Предшественником Салливана был Джон Хантсман, который занимал должность посла США в России в течение двух лет. Хантсман ушел в отставку, вероятно, чтобы баллотироваться на пост губернатора своего штата Юты.

Как сообщал "Апостроф", раньше президент США Дональд Трамп официально разрешил включить Польшу в американскую программы по отмене виз.