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Вокруг выхода Великобритании из ЕС возник новый скандал: подробности

суббота, 19 октября 2019, 19:14
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Депутаты Палаты общин британского парламента проголосовали за поправку, которой обязали премьер-министра страны Бориса Джонсона попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.

Как сообщает западная пресса, Джонсон должен просить о перенесении сроков выхода Великобритании из ЕС вне зависимости от результатов голосования по утверждению соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Сам Джонсон уже заявил, что страна должна покинуть ЕС 31 октября.

"Я не буду обсуждать с ЕС отсрочку, и никакой закон не заставит меня сделать это", - сказал он во время выступления в парламенте.

По его словам, уже на следующей неделе правительство представит проект законодательства, который нужнен для выхода из ЕС.

Напомним, что Великобритания и Европейский союз согласовали новое решение по Brexit, которое "возвращает контроль" Соединенному Королевству.

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