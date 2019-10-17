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Британия и ЕС приняли историческое решение по Brexit

четверг, 17 октября 2019, 14:00
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Великобритания и Европейский союз согласовали новое решение по Brexit, которая "возвращает контроль" Соединенному Королевству.

Об этом сообщает премьер-министр Британии Борис Джонсон на своей странице в Twitter.

"У нас есть отличная новая сделка, которая возвращает контроль - теперь парламент должен завершить Brexit в субботу (19 октября), чтобы мы могли перейти к другим приоритетам, таким как цена жизни, Национальная служба здравоохранения, насильственные преступления и наша окружающая среда", - написал он.

Новое соглашение предусматривает пересмотренный протокол по проблемам, связанным с Ирландией и Северной Ирландией, а также пересмотренный текст политической декларации об отношениях ЕС и Великобритании после реализации 50 статьи Лиссабонского договора.

Также о согласовании условий Brexit сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Однако новое решение по Brexit еще требует одобрение парламента Британии.

Как сообщал "Апостроф", в Великобритании возник прецедент с возможным злоупотреблением властью со стороны нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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