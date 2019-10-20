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Сможет пробивать российские и китайские бронежилеты: появились фото нового оружия для войск США

воскресенье, 20 октября 2019, 05:31
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В США ищут замену стандартному вооружению своих солдат, карабину М4 и ручному пулемету М249 SAW, которая должна быть достаточно мощной, чтобы пробивать новейшие российские и китайские бронежилеты.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Naked Science".

Действующее вооружение под патрон 5,56 × 45 миллиметров с новыми бронежилетами конкурентов справляется не всегда. В конкурсе Next Generation Squad Weapons (NGSW) предлагаются новые разработки оружия, под калибр 6,8 миллиметров.

В частности, корпорация General Dynamics продемонстрировала разные варианты оружия: один из них призван сменить M4, а другой, соответственно, ручной пулемет M249 SAW. Обе версии используют 6,8-миллиметровые патроны с полимерным корпусом: такое решение призвано снизить их массу.

Что касается самого оружейного комплекса, то на сегодня его технические аспекты не раскрыты. Сверху на RM277 интегрирована длинная крепежная планка Picatinny Rail, дополненная боковыми слотами M-Lok. Сбоку имеется складной механический прицел из смещенных в бок целика и мушки.

Напомним, об украинских разработках военной техники и оружия читайте в материале "Апострофа": Обнаружить и уничтожить: в Украине создали интел­лекту­альное оружие.

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Раздел: Мир
Теги: США, оружие, разработки, RM277

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