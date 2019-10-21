Что-то пошло не так: стало известно о серьезном ЧП на военных учениях в России

17 октября во время военных учений "Гром-2019" в России, финальным этапом которых руководил президент РФ Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Ведомости".

Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону "Чижа". Отмечают, что на брифинге было анонсировано о двух пусках. Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

Пуски Р-29Р во время учений были необходимы для продления их ресурса, который и без того фактически исчерпан, говорит человек, близкий к Главному штабу ВМФ.

Нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, полагает один из собеседников издания. Точные причины предстоит выяснить специальной комиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

"Рязань" является последней субмариной, находящейся на боевом дежурстве: все ее предшественники либо уже утилизированы, либо ожидают утилизации. На момент принятия на вооружение в 1977 году Р-29Р произвела революцию в боевом ракетостроении: это была первая в мире МБР морского базирования, оснащаемая разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением боевых блоков.

Как сообщал "Апостроф", российский десантник из Псковской дивизии ВДВ погиб во время военных учений.