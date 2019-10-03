В России произошло смертельное ЧП на военных учениях: жуткий момент попал на видео

Российский десантник из Псковской дивизии ВДВ погиб во время учений.

Видео со смертельным ЧП опубликовали российские СМИ.

Несчастный случай произошел во время массовой выброски десанта в Псковской области из самолёта Ил-76. У одного из бойцов одновременно не сработали основной и запасной парашюты и падение стало неконтролируемым. Этот момент был зафиксирован на видео (осторожно, в разговоре за кадром - ненормативная лексика).





Информацию о гибели десантника подтвердили журналистам в военной прокуратуре в четверг, 3 октября.

"На месте происшествия работает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили военные.

Как сообщал "Апостроф", в России военные занимаются развращением детей, участвующих в движении "Юнармия".