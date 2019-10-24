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Главное не перепутать: в сети сравнили фото жилья в России и Руанде

четверг, 24 октября 2019, 02:21
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После сообщения президента России Владимира Путина о списании Россией долгов африканских стран на 20 миллиардов долларов в сеть выложили снимки из российской глубинки.

Соответствующие фото опубликовал в своем аккаунте на Twitter пользователь под ником Vіtаuskаs.

"Чтобы вы не перепутали, страна Африки Руанда, в которой еще недавно был геноцид и хуту резали тутси, на фото 3 и 4. На фото 1 и 2 - щедрая душа Россия!" - заметил в комментарии к фото автор поста.

Блогер также вспомнил утверждение главы российского Минэкономразвития Максима Орешкина о том, что Россия готова реализовать проекты, повышающие качество жизни в Африке.

“Глядя на проекты, "повышающие качество жизни в России", начинаю переживать за африканские страны...” - сиронизировал автор.

Как раньше сообщал "Апостроф", на ярмарке в российском городе Тамбов организаторы устроили раздачу бесплатного жареного картофеля и окрошки: местные жители пришли с ведрами.

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