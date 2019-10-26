На Японию обрушилась смертельная непогода: фото

В пятницу, 25 октября, непогода обрушились на восточные регионы Японии, погибли десять человек.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Reuters.

Сильные проливные дожди накрыли регион. Кроме погибших также еще трое людей считаются пропавшими без вести.

В городе Итихара, что в префектуре Тиба, в пятницу за 12 часов выпало более 280 мм осадков. Это больше среднемесячной нормы для октября. По данным Японского метеорологического агентства, в городах Сакура и Камогава (также префектура Тиба) в этот же промежуток времени было зарегистрировано более 240 мм осадков.

По данным Kyodo, основной удар стихии пришелся на префектуры Тиба и Фукусима в восточной и северо-восточной Японии. В субботу утром, 26 октября, там возобновили поисково-спасательные работы.

Фото: Reuters

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году также в Японии прошли мощные дожди, в результате которых погибло много людей.