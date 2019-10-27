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Правосудие свершилось: Трамп сделал первое заявление о ликвидации главаря ИГИЛ

воскресенье, 27 октября 2019, 16:33
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Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщение о ликвидации главаря "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.

Об этом сообщает Трамп на своей странице в Twitter.

"Прошлой ночью Соединенные Штаты привлекли к ответственности лидера террористов номер один в мире. Абу Бакр аль-Багдади мертв. Перед смертью лидер террористов взорвал на себе жилет со взрывчаткой после двухчасовой перестрелки с силами США", – заявил президент США.

При этом Трамп отметил, что главарь ИГИЛ был "больным и развращенным человеком". Он назвал соратников Багдади неудачниками, которые "понятия не имели, во что они попадают".

"Он умер как собака. Он умер как трус. Мир теперь стал намного безопаснее. Да благословит Бог Америку. В ходе рейда не погиб ни один боец США. Участвующие войска выполнили свою миссию в великолепном стиле", – резюмировал Трамп.

В то же время в Telegram-канале Varlamov News отмечают, что при самоподрыве аль-Багдади погибли трое детей.

Отметим, что это первое официальное заявление о ликвидации Абу Бакр аль-Багдади.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились кадры с места ликвидации главаря ИГИЛ и детали операции.

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