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Появились кадры с места вероятной ликвидации главаря ИГИЛ и детали операции

воскресенье, 27 октября 2019, 10:40
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Фото: скриншот

В результате рейда военнослужащих США в сирийской провинции Идлиб мог быть ликвидирован глава террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным журналистов, аль-Багдади якобы подорвал себя поясом смертника.

В Пентагоне информацию пока не подтвердили. При этом в Белом Доме сообщили, что президент США Дональд Трамп сегодня, 27 октября, сделает "важное заявление". Ранее Трамп опубликовал твит, в котором написал: "Что-то большое только что произошло".

Другие источники также пишут о вероятной гибели аль-Багдади в Сирии. В частности, издание Newsweek со ссылкой на представителей Министерства обороны США и Белого дома сообщило, что американские военнослужащие в Сирии провели спецоперацию, в результате которой Абу Бакр аль-Багдади был убит. Официально эту информацию пока не подтвердили.

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Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин также предположил, что сообщение Трампа может иметь отношение к операции в Сирии.

"Похоже, это связано с рейдом в северном Идлибе, Сирия, где силы возглавляемой США коалиции, преследовали особо важную террористическую цель. Пока нет подтверждения, но ходят слухи, что это может быть Багдади", — написал Рогин в Twitter.

Telegram-канал "Милитарист" отмечает, в свою очередь, что вероятный дом аль-Багдади находился всего в 10 км от границы с Турцией.

"Чем-то напоминает историю с проживанием Осамы бен Ладена рядом с пакистанской военной базой", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", еще в марте в Белом доме заявили, что Сирия полностью очищена от боевиков ИГИЛ.

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