В США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ: первые подробности

В США заявили о проведении операции по ликвидации главаря "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщает Reuters.

По словам официального представителя США, который пожелал остаться неназванным, операция состоялась в субботу, 26 октября.

Newsweek со ссылкой на представителя американской армии сообщает, что аль-Багдади был убит в ходе рейда.

Между тем, президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Что-то большое только что произошло". Сами террористы пока никак не отреагировали на сообщения.

Как сообщал "Апостроф", еще в марте в Белом доме заявили, что Сирия полностью очищена от боевиков ИГИЛ.