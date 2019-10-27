RU  UA  EN

воскресенье, 27 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 октября

07:59
Не нужно обвинять: в ГПУ четко разъяснили процедуру переаттестации прокуроров
07:20
Дуэт Виктора Павлика с сыном и танцы Данилко: как прошел 7 выпуск шоу Х-фактор 10
07:00
Эклеры со сгущенкой и кремом: простой рецепт десерта к чаю

26 октября

22:47
Виктор Павлик с сыном стали участниками Х-фактора: что ответили судьи
21:30
Конкурент Коломойского: стало известно о влиятельном "слуге народа"
19:00
Солнечные пляжи Дубая: сколько стоит отдых в Эмиратах в ноябре-декабре
18:56
Умышленно уничтожают: СМИ рассказали в каком состоянии госпредприятие "Луганский облавтодор"
18:40
Верификация выплат: в Раде объяснили, придется ли украинцам возвращать деньги в бюджет
18:04
Названа победительница конкурса "Мисс Земля 2019": заняла ли призовое место украинка
17:44
Власть оказалась не готова действовать решительно в вопросе разведения войск – Бойко
16:39
Похудевшая Адель поразила поклонников своей внешностью: фото
15:50
Незрелость властной команды тормозит процесс установления мира в Украине - Плачкова
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ: первые подробности

воскресенье, 27 октября 2019, 08:57
переглянути новину українською
Абу Бакра аль-Багдади Фото: ria.ru

В США заявили о проведении операции по ликвидации главаря "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщает Reuters.

По словам официального представителя США, который пожелал остаться неназванным, операция состоялась в субботу, 26 октября.

Newsweek со ссылкой на представителя американской армии сообщает, что аль-Багдади был убит в ходе рейда.

Между тем, президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Что-то большое только что произошло". Сами террористы пока никак не отреагировали на сообщения.

Как сообщал "Апостроф", еще в марте в Белом доме заявили, что Сирия полностью очищена от боевиков ИГИЛ.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Барселона против Мадрида: чем закончится каталонский "Майдан"

США на пороге: поможет ли Украине усиление американских войск в Польше

Спасти нерядового Трампа: каковы шансы на импичмент президенту США

Трамп освободит Иран от террористов - Али Реза Резазаде

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: