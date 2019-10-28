У России назревает большой дипскандал со страной ЕС: что известно

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понедельник, 28 октября 2019, 17:52
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Из Болгарии будет выслан первый секретарь посольства России, которого обвиняют в шпионаже.

Об завершении расследования относительно российского дипломата сообщили на официальном сайте прокуратуры Болгарии.

В сообщении сказано, что первый секретарь посольства России в Болгарии, имя которого не называется, с сентября 2018 года "проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии и с руководящим составом госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО". Во время этих встреч дипломат пытался получить, в том числе за деньги, информацию, представляющую государственную тайну.

Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров официальным письмом уведомил министра иностранных дел Екатерину Захариеву об установленных в ходе расследования фактах. Поскольку обвиняемый пользуется дипломатическим иммунитетом, дело относительно него приостановлено.

По данным издания Bloomberg, Болгария приняла решение выслать российского дипломата из страны.

В посольстве РФ в Болгарии пока не прокомментировали эту информацию.

Как сообщал "Апостроф", Служба безопасности и информации Чехии (BIS) обезвредила хакерскую сеть, находившуюся под контролем Федеральной службы безопасности России.

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