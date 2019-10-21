RU  UA  EN

понедельник, 21 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 октября

21:25
Под контролем ФСБ: в Чехии обезвредили российскую агентурную сеть
20:46
В России нашли новую должность для топ-пропагандиста из Украины
20:08
44-летняя британка родит 22 ребенка: год назад супермама обещала остановиться
19:54
В России грузовик на скорости влетел в детский сад: жуткий момент попал на видео
19:00
10 идей сексуального костюма на Хэллоуин: мертвецы умрут еще раз
18:05
Сериал "Корона": появились первые фото Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер
18:00
Компания Miele представила новую линию приборов для кухни
17:15
Вместо блинов с лопаты: россияне опозорились из-за раздачи бесплатной картошки, фото
17:02
Солистка "НеАнгелов" призналась в новом романе после развода с мужем
16:35
Джаред Лето из ревности пытался помешать выходу фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом
16:12
Сын Повалий показал в сети беременную жену и рассказал о своих страхах перед родами
15:53
85-летняя Софи Лорен появилась на публике в облегающем наряде: как сегодня выглядит актриса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под контролем ФСБ: в Чехии обезвредили российскую агентурную сеть

понедельник, 21 октября 2019, 21:25
переглянути новину українською

Служба безопасности и информации Чехии (BIS) обезвредила хакерскую сеть, находившуюся под контролем Федеральной службы безопасности России.

Об этом сообщил местным СМИ глава BIS Михал Коуделка.

По словам главы чешской спецслужбы, заданием хакеров было осуществление кибератак на Чехию и ее союзников. Сеть серверов для этой цели финансировал Кремль и российское посольство.

Коуделка утвержает, что обнаруженная в Чехии сеть серверов была частью большей структуры, которая должна проводить кибероперации также на територии других государств Европы.

По данным чешского издания Respekt, агентурная сеть действовала под прикрытием двух частных фирм в Праге, которые занимались продажей компьютерной техники и программного обеспечения.

Как раньше сообщал "Апостроф", Норвегия, Литва и Россия, могут провести необычный "тройной" обмен гражданами, осужденными за шпионаж.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Результаты выборов в Польше: плюсы и минусы для Украины

Выборы в Польше: какой результат устроит Украину

"Развод" Британии и Евросоюза: как Украине получить выгоду от Brexit

Кто мы и куда идем: как оживить "застывшую беременность" Европы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: