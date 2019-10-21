Под контролем ФСБ: в Чехии обезвредили российскую агентурную сеть

Служба безопасности и информации Чехии (BIS) обезвредила хакерскую сеть, находившуюся под контролем Федеральной службы безопасности России.

Об этом сообщил местным СМИ глава BIS Михал Коуделка.

По словам главы чешской спецслужбы, заданием хакеров было осуществление кибератак на Чехию и ее союзников. Сеть серверов для этой цели финансировал Кремль и российское посольство.

Коуделка утвержает, что обнаруженная в Чехии сеть серверов была частью большей структуры, которая должна проводить кибероперации также на територии других государств Европы.

По данным чешского издания Respekt, агентурная сеть действовала под прикрытием двух частных фирм в Праге, которые занимались продажей компьютерной техники и программного обеспечения.

Как раньше сообщал "Апостроф", Норвегия, Литва и Россия, могут провести необычный "тройной" обмен гражданами, осужденными за шпионаж.