В Норвегии заявили про операцию России по прорыву обороны НАТО: подробности скандала

Крупнейшая российская подводная операция со времен холодной войны при участии атомных лодок проходит в Северной Атлантике.

Об этом заявила норвежская телерадиокомпания NRK, ссылаясь на источники в военной разведке.

Всего в этих маневрах задействовано десять российских подводных лодок, восемь из которых - атомные. Задача некоторых из них - как можно глубже проникнуть в Атлантику, не будучи обнаруженным.

Целью этой операции, которая началась на прошлой неделе в Баренцевом и Новежском морях, является отработка прорыва оборонительных рубежей НАТО и скрытного подхода к восточному побережью США. Ее продолжительность, по данным источников, составит не менее 60 дней.

Утверждается, что российские подлодки отрабатывают прорыв линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK) и скрытный выход в максимально отдаленные районы Атлантики к западу от Гренландии.

"Это соответствует тенденции, которую мы наблюдаем при увеличении активности в России. Мы видим Россию, которая модернизировала свои вооруженные силы и все больше действует вблизи Норвегии", - прокомментировал эту информацию норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен.

В российских СМИ появилась информация со ссылкой на собственные источники о том, что выход подводных лодок из своих баз на Кольском полуострове в Баренцево и Норвежское моря был выполнен в ходе плановых тренировок.

Интересно, что во время начала операции происходила встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде.

Как сообщал "Апостроф", раньше во время военных учений "Гром-2019" в России произошла нештатная ситуация.