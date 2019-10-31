В Солнечной системе нашли самого маленького "карлика": фото и видео планеты

Полученные с помощью мощных телескопов снимки астероида Гигея (Hygiea) позволяют астрономам классифицировать это небесное тело как карликовую планету.

Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Astronomy.

Объект, который изучали астрономы, является четвертым по величине в поясе астероидов после Цереры, Весты и Паллады. Ученые впервые наблюдали Гигею в достаточно высоком разрешении, чтобы изучить ее поверхность и определить ее форму и размер.

"Спомощью уникальной возможности инструмента SPHERE на VLT, который является одной из самых мощных систем визуализации в мире, мы смогли определить форму Гигеи, которая оказалась почти сферической", - утверждает ведущий исследователь Пьер Вернацца из Астрономической лаборатории в Марселе.

Таким образом, Гигея удовлетворяет все требования, которые должны быть для классифицировании ее как карликовой планеты: вращается вокруг Солнца, это не спутник и имеет массу, достаточную для собственной гравитации, чтобы придать ей примерно сферическую форму.





"Благодаря этим снимкам Гигею можно реклассифицировать в карликовую планету, которая пока является самой маленькой в Солнечной системе", - подчеркнули исследователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые обнаружили следы огромной галактики возрастом в 12,5 миллиарда лет.