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Резонансное заявление Макрона про "украинские банды": в сети пояснили их связь с мафией

пятница, 01 ноября 2019, 15:33
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Президент Франции Эммануэль Макрон не случайно упомянул украинцев, когда говорил о борьбе с нелегальной миграцией. В сети появилась информация о преступной организации "Львовских белых", связанной с итальянской мафией и болгарскими организованными преступными группировками.

В интервью изданию Valeurs Actuelles президент Франции заявил, что намерен бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом украинские преступные группировки.

"Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар [...] вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал Макрон.

Неожиданную поддержку высказываниям французского президента высказал политический эксперт и волонтер Назар Приходько, который на своей странице в Facebook утверждает, что переправкой мигрантов, торговлей людьми и оружием действительно занимается украинская преступная организация "Львовские белые". Эта банда, по его словам, "ситуативно сотрудничает со старой итальянской мафией - Ндрангетой, а также с болгарскими организованными преступными группировками".


"На Закарпатье, как известно, частенько ловят мигрантов. Их туда доставляют представители Львовских белых, которые, конечно, имеют здесь разветвленную сеть, а дальше уже за них берется Ндрангета, которая через Словакию доставляет их дальше. А вот из Албании и Хорватии доставкой занимаются "Белые" и болгары", - конкретизировал механизм преступного сотрудничество Приходько.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает идею возвращения в ПАСЕ российской делегации.

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