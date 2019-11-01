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В Канаде научились делать невидимыми людей и дома: опубликовано видео

пятница, 01 ноября 2019, 05:24
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В Канаде компания Hyperstealth Corp разработала невидимый материал под названием Quantum Stealth, который может делать военных практически невидимыми для врага.

Об этом сообщается на сайте компании.

Разработал технологию ученый Ги Крамер. Созданный материал тонкий и легкий, как лист бумаги. Все скрытые за ним предметы становятся практически невидимыми. В частности, можно заставить исчезнуть с поля зрения врага не только людей, но и танки со зданиями.

Материал относительно недорогой в производстве, не требует внешнего источника питания для того, чтобы выступать в роли покрытия-невидимки.

Quantum Stealth преломляет свет так, что можно видеть только предметы, находящиеся очень близко или очень далеко. Расположив за материалом на определенном расстоянии некий объект, он станет невидимым.

Материал способен отражать диапазон света от ультрафиолетового до инфракрасного.

На эффективность работы не влияют цвета того, что Quantum Stealth пытается скрыть, но материал искажает фон. Таким образом наблюдателям понятно, что что-то скрыто за Quantum Stealth, но никто не сможет разглядеть детали спрятанного объекта.

О том, будет ли запускаться материал в серийное производства, компания не сообщает.

Как сообщал "Апостроф", американские ученые создали ультратонкий материал толщиной 80 нанометров, что в тысячу раз тоньше человеческого волоса, позволяющий сделать невидимыми небольшие объекты.

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