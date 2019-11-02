В США авиашоу закончилось трагедией: фото и видео с места ЧП

В Соединенных Штатах Америки во время авиашоу упал самолет.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на CNN.

Трагедия произошла в штате Флорида. Во время шоу потерпел крушения самолет, а его пилот погиб. В результате авиакатастрофы больше никто не пострадал.

По словам местного шерифа, шансов спасти пилота не было, несмотря на то, что пожарные и спасательные команды оперативной прибыли на место крушения.

Как сообщал "Апостроф", 29 октября в штате Нью-Джерси в городе Колониа на жилой дом упал самолет, огонь перекинулся еще на несколько зданий. В доме, который протаранили, проживала семья с маленьким ребенком, однако в момент падения их не было дома.