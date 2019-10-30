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Рухнул прямо на жилой дом: в США произошло жуткое крушение самолета, фото и видео

среда, 30 октября 2019, 08:15
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29 октября в штате Нью-Джерси в городе Колониа на жилой дом упал самолет, огонь перекинулся еще на несколько зданий.

Об этом сообщает CBS News.

Самолет Cessna 414 упал на дом около 11 утра. В доме, который протаранили, проживала семья с маленьким ребенком, однако в момент падения их не было дома.

Огонь перекинулся еще на два здания, помимо разрушенного дома. К тушению пожара привлекли 200 спасателей. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Известно, что на борту самолета находился пилот. Он направлялся в аэропорт города Линден. О состоянии мужчины информации нет.

Как сообщал "Апостроф", в Словакии разбился советский военный самолет МиГ-29. Авиакатастрофа произошла во время учебного полета вблизи города Нитра.

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