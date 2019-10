Рухнул прямо на жилой дом: в США произошло жуткое крушение самолета, фото и видео

29 октября в штате Нью-Джерси в городе Колониа на жилой дом упал самолет, огонь перекинулся еще на несколько зданий.

Об этом сообщает CBS News.

Самолет Cessna 414 упал на дом около 11 утра. В доме, который протаранили, проживала семья с маленьким ребенком, однако в момент падения их не было дома.

Огонь перекинулся еще на два здания, помимо разрушенного дома. К тушению пожара привлекли 200 спасателей. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Известно, что на борту самолета находился пилот. Он направлялся в аэропорт города Линден. О состоянии мужчины информации нет.

WATCH: At least three homes are on fire after a small plane crashed into a house in Colonia, N.J., Tuesday morning; no one was in the home that was directly hit, an official says. The pilot, whose status is unknown, was the only person aboard the aircraft. https://t.co/di4xcwIEgX pic.twitter.com/JzBKHWGbWZ