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Не хватает балалайки: в сети язвят над фото главного дипломата Путина

среда, 06 ноября 2019, 04:47
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В сети обсуждают фото главы российского МИД Сергея Лаврова с главой МИД Бурунди Эзекиелу Нибигире.

Снимок, на котором дипломаты обмениваются подарками - гармошкой и там-тамом - опубликовала в своем Facebook спикер МИД РФ Мария Захарова.

Подарками чиновники обменялись 5 ноября после переговоров в Москве.

"По всей видимости нам предлагают держаться и ждать хорошей жизни в будущем. Но как хочется пожить хорошо сейчас", "Ну, теперь заживём!", "Падать ниже некуда", Две Африки", "Да уж, а с кем еще, если не с Бурунди", "А где балалайка?", "Россия молодец! Всех кормит, а у себя дети голодные в школе учатся. Денег в бюджете нет на питание школьников. Молодцы!!!", - пишут комментаторы.

Ранее сети насмешили стихи Лаврова со странным сюжетом.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре появилась меткая карикатура на встречу президента Украины Владимира Зеленского с Лавровым.

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