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Встречу Зеленского с Лавровым показали меткой карикатурой

воскресенье, 29 сентября 2019, 08:59
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В интернете меткой карикатурой встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой Министерства иностранных дел (МИД) России Сергеем Лавровым.

Соответствующее изображение обнародовало издание "Радио Свобода".

На рисунке изображены Зеленский и Лавров, глава МИД России говорит украинскому лидеру: "Господин Зеленский, Россия очень хочет, чтобы война на Донбассе закончилась". При этом, судя по тому, что Лаврова и самого "поглотил" зверь, никаких мирных планов не предвидится.

Стоит напомнить, что Зеленский вкратце побеседовал с главой российского МИД Сергеем Лавровым по поводу нормандского формата. Они встретились на приеме у президента США Дональда Трампа.

Как сообщал "Апостроф", 18 сентября на переговорах в Минске представители украинской делегации отказались от подписания "формулы Штайнмайера".

Вскоре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в документе, где описаны основные вехи "формулы Штайнмайера", под которой подразумевается закон об особом статусе Донбасса, нет ни слова об амнистии боевиков.

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