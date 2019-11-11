RU  UA  EN

понедельник, 11 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 ноября

14:58
Много знал? Всплыли новые детали гибели на охоте адвоката подозреваемого в деле Вороненкова
14:42
Женщина родила самых маленьких близнецов в мире - вместе братья не весили даже 1 кг
14:25
Тело обнаружили ночью: во Львове загадочно погиб подполковник ВСУ
14:16
"Дыра" в границе: морпехи рассказали о большой опасности для Украины, видео
14:12
Убытки на сотни миллионов: в Минобороны разоблачили коррупционную схему
13:55
Под Львовом автобус с детьми попал в серьезное ДТП: первые подробности и фото
13:39
Потолок рухнул на головы: в Одессе произошло опасное ЧП в отделении полиции, фото
13:37
Елена Зеленская с мужем и детьми украсили обложку именитого глянца: фото
13:27
Не для туристов: в оккупированном Крыму произошло новое ЧП в море, фото
13:26
Фильмы Marvel о супергероях назвали угрозой: глава студии впервые ответил на критику
12:58
В Киеве обнаружили жуткую находку посреди двора: фото и видео
12:43
Перекрывают трассы: в Украине начались масштабные акции из-за земельной реформы, фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гибнут животные и люди: появились фото и видео "адского" лесного пожара в Австралии

понедельник, 11 ноября 2019, 14:13
переглянути новину українською

В Австралии зафиксированы масштабные лесные пожары, в частности, горят леса в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд, в огне погибло уже 3 человека и огромное количество животных.

Так, из-за пожаров местные власти распорядились эвакуировать жителей из сотен домов. В данный момент 30 человек попали в больницы с ранениями, связанными с пожарами, и еще семь – пропали без вести. На территории двух штатов выжжены тысячи гектаров леса, пожары тушат около 200 единиц техники с привлечением авиации.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Местные власти заявили, что на территории двух штатов Австралии 85 пожаров пока активны. В то же время журналисты получили информацию о 350 погибших коалах в районах пожаров.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Австралии около побережья вспыхнули масштабные лесные пожары.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сирийский блицкриг Эрдогана: возможен ли раскол между Турцией и НАТО

Разъединенное Королевство: как Brexit ставит Британию на грань распада

Трамп над пропастью: сможет ли президент США избежать импичмента

Актив Кремля: как Сербия расширяет контакты с Россией

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: