Гибнут животные и люди: появились фото и видео "адского" лесного пожара в Австралии

В Австралии зафиксированы масштабные лесные пожары, в частности, горят леса в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд, в огне погибло уже 3 человека и огромное количество животных.

Так, из-за пожаров местные власти распорядились эвакуировать жителей из сотен домов. В данный момент 30 человек попали в больницы с ранениями, связанными с пожарами, и еще семь – пропали без вести. На территории двух штатов выжжены тысячи гектаров леса, пожары тушат около 200 единиц техники с привлечением авиации.

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Местные власти заявили, что на территории двух штатов Австралии 85 пожаров пока активны. В то же время журналисты получили информацию о 350 погибших коалах в районах пожаров.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Австралии около побережья вспыхнули масштабные лесные пожары.