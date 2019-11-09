Австралию охватили масштабные пожары: опубликованы видео огненного "ада"

В Австралии около побережья бушуют масштабные лесные пожары.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

Огонь охватил тысячу километров территории в штате Новый Южный Уэльс. Там зафиксировали около 80 крупных очагов огня. Пожару способствуют порывы ветра и температура воздуха до 35 градусов.

На линию спасателей поступила информация, что в нескольких местах люди оказались заблокированными в своих домах. Однако пожарные не могут к ним добраться из-за масштабного возгорания. В это время власти советуют жителям укрыться в убежище, так как бежать уже поздно.

Комиссар по вопросам пожарной службы в сельской местности Шейн Фицсиммонс отметил, что подобной масштабной ситуации с пожарами в стране еще не было.

Тушение пожаров способствуют падение температуры, повышение влажности и помощь вертолетов, которые сбрасывают воду. В тушении также задействованы более тысячи пожарных и 70 самолетов.

Отмечают, что пожары в Новом Южном Уэльсе продолжаются уже месяц. В октябре погибли двое людей, пытаясь защитить свой дом. Спасатели констатируют, что из-за пожара погибли сотни коал.

Пожар начались из-за засухи. На днях прошли незначительные дожди, но их недостаточно. Поэтому власть предупреждает, что в случае отсутствия осадков, масштабы пожаров будут только расти. В частности, возможную опасность с огнем ожидают в штатах Квинсленд и Западная Австралия.

Много населенных пунктов Австралии сейчас окутаны дымом. В частности, на прошлой неделе в дыму был Сидней - из-за пожаров в регионе Порт-Макквери, который расположен в 380 км.

Тем временем ученые говорят, что такие огромные пожары являются следствием глобального потепления и соответственно уменьшением осадков. Они констатируют, что последние несколько лет лето в Австралии было рекордно жарким. Соответственно изменения климата привели к увеличению экстремальных жарких событий и усугублению тяжести других природных катастроф, в частности засухи.

Как сообщал "Апостроф", спутник сфотографировал лесной пожар "Кинкейд" в Калифорнии (США), который распространился на площадь более чем 30 тысяч гектаров.