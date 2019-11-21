В России заявили о мощном взрыве с выбросом радиации в море: первые подробности и карта

В сети российские источники рассказали о взрыве, который якобы привел к выбросу радиации в море.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Оперативная линия".

Инцидент произошел в четверг, 21 ноября, в 02:22.

"Ряд источников сообщают о мощном подводном взрыве (мощность от 10 до 20 килотонн!!!) на глубине около 50 метров с выбросом радиации в данном районе Южно-Китайского моря", - говорится в сообщении.

На карте показали районы, где зарегистрированы повышенные уровни радиации. В частности, пострадал остров Тайвань в Китае.

Отметим, что официального подтверждения данной информации пока нет. Заявление о взрыве сделали российские источники.

Как сообщал "Апостроф", 28 октября в физико-химической лаборатории в Киеве произошло ЧП, после которого появилась информация о том, что специалисты зафиксировали выброс радиации. После проверки специалисты успокоили граждан.