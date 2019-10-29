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ЧП с "выбросом" радиации в Киеве: появились новые подробности и фото с места

вторник, 29 октября 2019, 14:11
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28 октября в физико-химической лаборатории в Киеве произошло ЧП, после которого появилась информация о том, что специалисты зафиксировали выброс радиации. После проверки специалисты успокоили граждан.

Сотрудники физико-химической лаборатории Центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины заявили, что "фонит" часть помещений, а выброса радиации не было.

Так, уровень радиации повышен в отдельном одноэтажном здании, о чем было известно еще 24 октября. Источник радиации находится в помещении здания с ленточным фундаментом, в котором расположены лабораторные и хозяйственные помещения.

Таким образом, жизни и здоровью людей, которые проживают рядом с лабораторией, ничего не угрожает.

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