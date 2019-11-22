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В США произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом: видео

пятница, 22 ноября 2019, 11:52
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Двигатель самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines загорелся после взлета, из-за чего авиалайнер был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает CBSLA.

Рейс 113 направлялся в Манилу, на борту находилось 347 пассажиров. Он вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса 21 ноября около 11:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

По словам одного из пассажиров, после взлета в салоне были слышны четыре сильных удара, а правый двигатель "взорвался и был охвачен пламенем".

Примерно через час после взлета авиалайнер приземлился в аэропорту отправления. По словам представителя воздушной гавани, возгорание двигателя произошло из-за механической неисправности.

Никто из пассажиров рейса не пострадал. Их пересадили на другой самолет.

Инцидент был виден с земли, его снимали на видео жители Лос-Анджелеса. На кадрах видно, что из двигателя самолета вырываются языки пламени.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в одесском аэропорту пассажирский самолет Boeing-738 рейсом из Стамбула совершил аварийную посадку .

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