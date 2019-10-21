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Выполняет самые сложные задачи: появилось видео секретного подразделения Tesla

понедельник, 21 октября 2019, 02:05
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Разработчики Tesla впервые показали журналистам подразделение, которое занимается проверкой пассивной безопасности автомобилей.

Называется подразделение Tesla Crash Lab, и именно его специалисты проводят краш-тесты автомобилей.

Сперва в Tesla Crash Lab проводят виртуальные краш-тесты, после чего устраняют слабые места, которые удалось обнаружить. После этого специалисты приступают к реальным краш-тестам и другим испытаниям.

На видео также показали специально разработанную подушку безопасности переднего пассажира, которую используют в Model 3. Ее фишка в том, что во время столкновения она оборачивается вокруг пассажира, чтобы удержать его и не допустить столкновений с жесткими частями салона автомобиля.

Напомним, что в штате Монтана неподалеку от национального парка Глейшер владелец Tesla едва не столкнулся с семейством медведей, однако функция автопилота предотвратила трагедию.

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