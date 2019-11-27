Разрушительное землетрясение в Албании: появилось интересное видео с "ясновидящей" кошкой

Землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в Адриатическом море у побережья Албании, заранее почувствовала уличная кошка.

Видеодоказательство первоначально опубликовали на странице в Twitter, а потом на других ресурсах.

На кадрах видно, как кошка, которая мирно спит под одним из балконов, вдруг вскакивает и начинает бежать прочь. А через несколько секунд подземные толчки начинают качать землю и разрушать дома. Затем на улицах исчезает освещение.

Землетрясение произошло примерно в 3:56 утра. По последним данным, погибли 6 человек, пострадали более 300 человек.

Как информировал "Апостроф" ранее, мощное землетрясение произошло в штате Морелос в Мексике в сентябре 2017 года. Тогда погиб 61 человек.



