Россия запустила газопровод по "восточному" маршруту в Китай: видео

2 декабря Россия начала поставлять природный газ в Китай по новому восточному газопроводу "Сила Сибири".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Интерфакс.

Договор между российским "Газпромом" и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией" о поставках голубого топлива подписали еще в мае 2014 года. Договоренности будут действовать в течение 30 лет. В Китай транспортировать в 38 млрд. куб. м газа в год.

А уже в сентябре 2014 начали строительство первого участка газопровода "Сила Сибири" протяженностью около 2160 км.

Полная длина "Силы Сибири" составит около 3 тыс. км. Магистраль будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Трасса газопровода проходит по Иркутской области, республике Саха (Якутия) и Амурской области.

На первом этапе поставки газа по "Силе Сибири" будут осуществляться с Чаяндинского месторождения, затем к газопроводу подключат Ковыктинское месторождение.

Как сообщал "Апостроф" ранее, о транзите российского газа из России в Украину по газопроводу "Северный поток-2 " будут говорить Владимир Зеленский и Владимир Путин 9 декабря.