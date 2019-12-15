Орел против осьминога: в сеть попало яркое видео битвы двух хищников

У западного побережья Канады группе рыбаков удалось снять на камеру необычную сцену: у поверхности воды сошлись в бою белоголовый орлан и тихоокеанский розовый осьминог.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале "Time".

Запись была сделана возле острова Ванкувер. Судя по всему, птица пыталась поймать моллюска, но тот обхватил врага щупальцами и тащил орла под воду.

Рыбаки признались журналистам, что сперва сомневались, стоит ли вмешиваться в дела природы, однако сочувствие победило и экипаж корабля помог орлу освободиться от щупалец.

Как говорят экологи, среди тихоокеанских розовых осьминогов в данном районе встречаются по-настоящему гигантские экземпляры — весом до 50 килограммов. Их добычей могут стать не только рыбы и моллюски, но и неосторожные чайки, севшие на поверхность воды.

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